Подробности сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Так, согласно Лесному кодексу РФ, погибшие и поврежденные леса необходимо воспроизводить - восстанавливать, ухаживать и так далее. Делают это арендаторы участков, а их работу контролируют должностные лица, отвечающие за каждое лесничество. В итоге в нескольких из них нашли нарушения.Так, в Кирово-Чепецком лесничестве ООО ПКП «Алмис», арендатор одного из лесных участков, передал ложные сведения о подросте, количестве и густоте выращенных культур. Местное «начальство» приняло их без каких-либо нареканий. Подобный случай произошел и в Кайском лесничестве. А должностные лица в Нагорском лесничестве не среагировали на незаконное складирование дерева на чужом участке.По итогам отвечать за все нарушения пришлось и.о. министра лесного хозяйства Кировской области. Именно ему прокуратура внесла представление и велела устранить все нарушения.