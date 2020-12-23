В Кировской области индивидуальный предприниматель, занимающийся санитарной вырубкой древесины, превысил допустимые нормативы. В ситуации прошлось разбираться областной прокуратуре, которая отреагировала на сообщения местных жителей в социальной сети.Индивидуальному предпринимателю доверили произвести санитарную рубку деревьев вблизи поселка Порошино. Контракт на оказание услуг был заключен с КОГСАУ «Лесоохрана» и разрешал заготовить всего 277 куб. метров древесины.По всей видимости, предприниматель решил подзаработать чуточку больше на доверенном ему участке. Так, он незаконно вырубил деревья, которые вовсе не подлежали рубке.- Общий объем незаконно заготовленной древесины составил более 60 куб. метров с причинением лесному фонду ущерба на сумму более 4,8 млн рублей, - сообщили в прокуратуре.В настоящее время собранные материалы переданы в органы предварительного расследования для уголовно-правовой оценки. Кроме того, руководителю КОГСАУ «Лесоохрана» внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.