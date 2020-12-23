В Детской школе искусств № 11 завершился региональный фестиваль-конкурс патриотической и национальной музыки «Россия крепка единством».В этом году в фестивале приняли участие 170 человек, включая творческие коллективы. Из-за эпидемии прослушивание участников проводилось не только в концертном зале школы, но и по представленным видеоматериалам. География участников фестиваля расширилась, к творческому проекту присоединились и воспитанники музыкальной школы из города-курорта Анапа.Звучала народная музыка и произведения музыка русских и зарубежных композиторов в исполнении домристов, баянистов, пианистов, скрипачей, флейтистов, вокалистов, хоровых коллективов и ансамблей.Жюри фестиваля, в состав которого вошли ведущие музыканты города Кирова и Кировской области, по достоинству оценило высокий уровень подготовки музыкантов.Дипломы победителя получили юные кировские музыканты: пианист Егор Лазукин, домристки Дарья Снигирева и Марьяна Бабкина, балалечник Владимир Ибатулин, флейтистка Екатерина Попова и духовой ансамбль в составе: Анастасия Сандалова, Елена Ваганова, Анастасия Бирюкова, баянист Иван Загоскин, певица Анастасия Перминова, Камерный хор Детской музыкальной школы № 4 города Кирова и ансамбль «Вдохновение» кировской Детской школы искусств «Фольклорная» и ансамбль преподавателей Вятской детской школы искусств «Экспромт».