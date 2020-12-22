В Слободском районе «четырнадцатая» столкнулась с пассажирским автобусом

ДТП произошло в четыре часа дня на 40-ом километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области сотрудники полиции разыскивают водителя, который устроил автомобильную аварию на трассе в Слободском районе.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили: ДТП произошло в четыре часа дня на 40-ом километре автодороги Кострома - Шарья - Киров - Пермь. По предварительной информации, водитель «четырнадцатой» врезался во встречный автобус ГАЗель. После чего скрылся с места аварии.

В результате происшествия пострадала 34-летняя пассажирка автобуса. Женщина получила травмы, но к счастью, помощь врачей ей не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло четыре ДТП, в которых пять человек пострадали.