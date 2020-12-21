Кировская область получит еще 26,2 миллиона рублей на бесплатные лекарства

Обеспечение медикаментами происходит через государственную аптечную сеть. Фото: kirovreg.ru

Правительство РФ дополнительно выделит регионам 2,7 млрд рублей на закупку лекарства для больных коронавирусом. Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Кировская область получит из резервного фонда правительства 26,2 миллиона рублей. Деньги планируют направить на покупку лекарств для больных COVID-19, которые лечатся на дому под наблюдением медиков. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

В ноябре текущего года на эти цели Кировская область получила 47,5 миллиона рублей. Так, за месяц препаратами обеспечены 12500 жителей региона, а врачи выписали 27000 рецептов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин также поручил региональным властям тщательно следить за тем, чтобы пациенты вовремя получали лекарства.