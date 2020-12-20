За неделю в Кировской области скончались семь пациентов с коронавирусом

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.95%. Фото: Артем КИЛЬКИН

В федеральном оперативном штабе по противодействию коронавирусу рассказали еще об одном случае смерти от COVID-19. Так, за неделю в госпиталях Кировской области скончались семь пациентов. Всего, по статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли от инфекции 217 человек. Областной Минздрав актуальных данных о смертности в регионе на 20 декабря не предоставил.

Главные цифры на 20 декабря. Фото: yandex.ru /

Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 0.95% (средний по России - 1.79%). Регион находится на 35 месте в рейтинге заболеваемости COVID-19 среди субъектов РФ. Коэффициент распространения вируса в области достиг отметки в 0,96Rt.