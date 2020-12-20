В понедельник, 21 декабря, в Кирове пропадет электричество

Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки улиц и сотни домов города. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.

От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

График отключения электричества в Кирове на 21 декабря:

График отключения электричества в Кирове на 21 декабря.

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977 .