В понедельник, 21 декабря, в Кирове пропадет электричество

Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки улиц и сотни домов города. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.
От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.
График отключения электричества в Кирове на 21 декабря:
График отключения электричества в Кирове на 21 декабря.
Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977 .