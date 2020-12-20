Киров
Еще
Радио
Киров
Еще
Радио
Киров
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В понедельник, 21 декабря, в Кирове пропадет электричество

Обесточат несколько районов города
Виктор КарповВиктор Карпов
КомментироватьОставить комментарий
Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове пройдут плановые отключения электричества, которые затронут десятки улиц и сотни домов города. Компания «Горэлектросеть» проведет технические работы на трансформаторных подстанциях.

От отключения света пострадают в основном удаленные районы, однако и в центре города электричества лишатся несколько домов. Время отсутствия ресурса, как всегда, варьируется от пары часов до целого рабочего дня.

График отключения электричества в Кирове на 21 декабря:

График отключения электричества в Кирове на 21 декабря.

График отключения электричества в Кирове на 21 декабря.

Для уточнения информации сотрудники АО «Горэлектросеть» просят обращаться по телефонам 564-034 или 255-977 .