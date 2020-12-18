Кировский УФСИН предлагает предпринимателям условия для развития своего дела

За год рабочие, трудящиеся в УФСИН, выпустили разнообразной продукции на сумму около 900 миллионов рублей. Фото: пресс-служба УФСИН по Кировской области

На днях в нашем регионе прошла конференция «Социальное предпринимательство - новые возможности для бизнеса». В мероприятии приняли участие представители многих организаций и объединений - как местных, так и из других регионов. Кировскую область представил начальник отделения маркетинга регионального УФСИН Сергей Малых.

Основной деятельностью ведомства в наших краях является лесозаготовка и деревообработка, производство изделий легкой промышленности (швейные изделия и обувь), продуктов питания и прочее. Годовой объем выпуска товаров и услуг в 2020 году составил около 900 миллионов рублей. Трудится на предприятиях 3919 человек. Кроме того, у областного УФСИН имеется ряд незадействованных производственных мощностей. Именно их и предлагают предпринимателям.

Среди преимуществ развития бизнеса в УИС можно отметить отсутствие арендной платы за использование площадей, наличие персонала, вооруженную охрану и другие. Таким образом, предприниматели могут развивать свое дело в выгодных условиях и помочь людям, сбившимся со своего пути, провести время с пользой и приблизиться к социуму.