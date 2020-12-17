Жителя Свечинского района обвинили в избиении и жестоком обращении с четырехлетней дочерью

Девочку регулярно истязали и жестоко с ней обращались. Фото: pixabay.com

По сообщению региональной прокуратуры, 28-летний житель Свечинского района регулярно избивал свою маленькую дочь.

Как выяснилось, четырехлетнюю девочку истязали в октябре-ноябре 2020 года. Мужчина систематически бил собственную дочь. По материалам проверки прокуратуры, с малышкой жестоко обращались, отец не исполнял свои родительские обязанности должным образом.

На жителя Свечинского района завели уголовные дела за истязание несовершеннолетнего и неисполнение обязанностей по воспитанию. Сейчас расследование продолжается, его ход контролирует районная прокуратура. Мужчине грозит от трех до семи лет тюрьмы только за избиение девочки. За неисполнение родительских обязанностей ему могут приплюсовать еще один срок - до пяти лет лишения свободы.