Восемь муниципальных округов создадут в Кировской области

Заседание Законодательного собрание прошло в формате видеоконференцсвязи. Фото: zsko.ru

В четверг, 17 декабря, состоялось заключительное пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области. На нем депутаты рассмотрели инициативу о создании восьми новых муниципальных округов в регионе.

Исполняющий обязанности министра внутренней политики Кировской области Роман Зяблых пояснил, что преобразования предлагается провести в Верхнекамском, Лебяжском, Лузском, Мурашинском, Немском, Опаринском, Пижанском, Унинском районах.

- Муниципальный округ имеет более эффективную систему управления: один глава, одна администрация, один представительный орган, - пояснил Роман Зяблых. - Все это поможет в обеспечении консолидации бюджетных и кадровых, а также административных ресурсов.

Кроме того, он добавил, что инициативу преобразования поддержало местное население. Сам же переходный период продлится до 1 января 2022 года. За это время в муниципальных округах будут сформированы органы местного самоуправления

Зампред правительства Кировской области Роман Береснев парировал некоторые замечания депутатов о том, что ситуация не проработана в каждом районе. Кроме того, он отметил, что такое объединение позволит экономить 3,5 - 4 миллиона рублей в год.

В итоге после обсуждения депутаты поддержали данный законопроект большинством голосов.