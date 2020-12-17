В Кирове пьяный водитель иномарки снес опору ЛЭП

В результате аварии пострадали машина, ее водитель и опора ЛЭП. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове нетрезвый мужчина за рулем иномарки врезался в столб линии электропередач. Опора не выдержала. Подробности сообщает областная ГИБДД.

Авария произошла 16 декабря в 15.45. Около дома №165 по улице Ленина «Грейт Волл» врезался в опору ЛЭП. Столб не выдержал и рухнул прямо на проезжую часть. К счастью, никто не пострадал - кроме самого лихого водителя иномарки. Ну и опоры с машиной, конечно.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным, 49-летний мужчина за рулем «Грейт Волл» был пьян. Сам он получил незначительные травмы, госпитализировать его не пришлось.

Всего за минувшие сутки на дорогах Кировской области произошло восемь ДТП. В них пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Погибших нет.