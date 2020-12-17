Опаринским врачам и учителям вернут 700 тысяч рублей за оплату коммуналки

По закону врачи и педагоги имели право на полную компенсацию расходов за оплату коммунальных услуг. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Опаринском районе врачам и педагогам не компенсировали расходы на коммунальные услуги. Благодаря вмешательству прокуратуры им вернули более 700 тысяч рублей. Информацию сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Так, 29 врачей и 15 педагогов обратились в прокуратуру с жалобой. Дело в том, что они имеют по закону право на полное возмещение денег за оплату услуг ЖКХ - отопления и электричества. Однако компенсировать расходы им никто не спешил. Районный прокурор провел проверку по этому факту и направил в суд иски.

В итоге в пользу обманутых врачей и учителей взыскали более 700 тысяч рублей. Своих денег они пока не получили. Исполнение решения суда контролирует районная прокуратура.