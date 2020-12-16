В Кировской области УК не выплачивала зарплату своим сотрудникам

Прокурор внес руководителю УК представление. Фото: epp.genproc.gov.ru

Кирсинская управляющая компания не выплачивала заработную плату своим сотрудникам. Нарушение трудового законодательства удалось обнаружить прокуратуре. Об этом сообщили в пресс-службе областного надзорного ведомства.

В текущем году 133 работника ООО «Кирсинская управляющая компания» не получили зарплату за октябрь. Перед ними образовалась задолженность на сумму более 1,1 миллиона рублей.

Прокурор внес руководителю УК представление, а также возбудил дело об административном правонарушении. Известно, что после вмешательства надзорного ведомства перед сотрудникам компании погасили все задолженности.