Кировская область готовится к приему туристов

Кировская область планирует и дальше завлекать к себе туристов со всей страны. Фото: http://visitkirov.ru

В Кировской области продолжают развивать отрасль туризма - несмотря на пандемию коронавируса. Так, в регионе собираются открывать новые визит-пункты. Информацию сообщает областной Центр развития туризма.

Визит-пункты открываются в городах нашего региона ежегодно. В этих точках туристы могут узнать актуальные маршруты, события и достопримечательности города, а также обратиться с запросами по размещению, питанию, покупке сувениров и другими услугами. В 2018 году визит-пункт появился в краеведческом музее города Слободского, в 2019 году - в Тужинском центре туризма и краеведения. В нынешнем году начал работу визит-пункт в Омутнинской центральной библиотеке.

Сейчас поднимается вопрос о создании такой точке в городе Советск. Обусловлен выбор очень просто - это весьма красивый старинный вятский город, в котором, к тому же, сейчас реконструируют исторический центр.

Сам Центр развития туризма не прекращает активно работать. На данный момент организация формирует календарь событий на 2021 год.