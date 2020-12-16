Областные власти хотят заняться пассажирскими перевозками в Кирове

Главная идея инициативы - передать полномочия администрации города Кирова по организации регулярных перевозок региональным властям. Фото: Виктор Карпов

В Законодательное собрание Кировской области внесен законопроект, который может изменить организацию пассажирских перевозок на муниципальных маршрутах. Исполняющая обязанности заместителя министра транспорта Кировской области Елена Шихова рассказала, что в транспарантной сфере давно назрела реформа. Главная идея инициативы - передать полномочия администрации города Кирова по организации регулярных перевозок региональным властям.

Среди плюсов такого решения Елена Шихова назвала: улучшение качества услуг и повышение эффективности. В целом реформа необходима из-за сложной ситуации с организацией пассажирских перевозок, которая из-за пандемии только усугубилась.

Однако доводы и.о. замминистра не убедили народных избранников, которые обсудили законопроект на заседании профильного комитета. Так, депутаты указали, что инициатива касается только Кирова. Хотя в регионе есть территории, где вообще отсутсвуют регулярные пассажирские перевозки. К примеру, Санчурск, уточнил депутат Федор Киселев.

Депутат Александр Мельников также поинтересовался почему Минтранс обсудил законопроект только с двумя перевозчиками, тогда как в области их больше 70. Кроме того, Заместитель Председателя ОЗС Владимир Костин обеспокоен, что затраты на покупку новых автобусов могут отразиться на стоимости проезда.

В результате профильная комиссия не поддержала принятие законопроекта в двух чтениях. Депутаты предложили властям доработать законопроект, а на ближайшем пленарном заседании рассмотреть инициативу только в первом чтении.