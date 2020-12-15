В Кировской области назначен новый начальник УФСИН

Указ о назначении Сергея Павленко подписан президентом России Владимиром Путиным 25 ноября. Фото: kirovreg.ru

Начальником регионального управления федеральной службы исполнения наказания назначен полковник внутренней службы Сергей Павленко. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Во вторник, 15 декабря, губернатору Кировской области Игорю Васильеву представили нового руководителя УФСИН. Сергей Павленко рассказал, что намерен продолжить развитие производственного сектора колоний для максимального трудоустройства осужденных, а также укреплять взаимодействие с ведомствами.

СПРАВКА «КП»

Сергей Владимирович Павленко родился 23 февраля 1974 г. в селе Петровка Московского района Киргизской ССР. В 1999 году окончил Дальневосточный юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

Начал свой трудовой путь в должности младшего инспектора отдела режима и охраны СИЗО-1 СИД и СР УВД Амурской области. С 2015 по 2018 год - первый заместитель ГУФСИН России по Нижегородской области. 29 августа 2018 года назначен на должность начальника УФСИН России по Калужской области.