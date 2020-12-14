В Суне жители поселка переплатили за «коммуналку» 680 тысяч рублей

Сумма перерасчета составила более 680 тысяч рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Суны целый год платили за коммунальные услуги сверх необходимого. Как выяснилось, здесь была вина компании, начислявшей плату. Информацию сообщает областная прокуратура.

Плату за коммунальные услуги сунчанам начисляло ООО «Энергосервис». По результатам проверки, проведенной ведомством, выяснилось, что необходим перерасчет за целый год - с января по октябрь. Сумма начислялась не в соответствии с утвержденными районной администрацией стандартами.

Директору ООО «Энергосервис» прокуратура внесла представление. После этого компания произвела перерасчет платы за коммуналку. Общая сумма составила по итогу более 680 тысяч рублей.