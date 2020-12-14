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В Мурашах женщина погибла в пожаре в собственном доме

Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем в нетрезвом состоянии
Ангелина Табрисова
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На месте пожара обнаружили тело хозяйки квартиры.

На месте пожара обнаружили тело хозяйки квартиры.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Мурашах в результате пожара погибла женщина. Информацию сообщает областное ГУ МЧС.

Трагедия произошла 13 декабря в 21.54. Огонь вспыхнул в одной из квартир жилого дома на улице Олега Кошевого. В результате, как сообщает ведомство, изнутри обгорели стены на площади 20 квадратных метров. На месте пожара спасатели обнаружили тело хозяйки квартиры. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение погибшей с огнем. Ведомство предполагает, что женщина была в нетрезвом состоянии.

По информации регионального ГУ МЧС, всего за прошедшие дни на территории области произошло 24 пожара. В них погиб один человек, пострадавших нет.

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