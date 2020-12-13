В Слободском районе столкнулись грузовик и автобус с пассажирами

В аварии пострадали шестеро человек - водитель автобуса и его пассажиры. Фото: vk.com/gibdd43

В Слободском районе столкнулись рейсовый автобус и грузовик. По счастью, погибших в этой аварии не оказалось. Подробности сообщает областная ГИБДД.

ДТП произошло сегодня, 13 декабря, около 17.25. На 713 км трассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. Как сообщает ведомство, погибших в аварии нет, однако много пострадавших. Травмы в результате столкновения получили шесть человек - водитель автобуса и пять его пассажиров.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, осуществляются регулировочные действия. По факту ДТП начали проверку. Все причины и обстоятельства устанавливаются.

Напомним, что это не единственная авария на трассе Кострома-Шарья-Киров-Пермь, произошедшая за 13 декабря. Утром, около 11 часов, на 469 км этой же автодороги столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В аварии погибли три человека.