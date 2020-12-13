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Коронавирус Covid-19

В Кирове привили от COVID-19 врачей, педагогов и соцработников

Массовая вакцинация горожан стартовала 12 декабря
Софья Михерская
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На данный момент на вакцинацию от коронавируса записаны более тысячи жителей Кировской области.

На данный момент на вакцинацию от коронавируса записаны более тысячи жителей Кировской области.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове продолжают массово прививать население от коронавируса. Общая вакцинация стартовала 12 декабря. Как сообщил региональный оперштаб, первыми прививку получили работники медицинской, образовательной и социальной сферы.

Кировчанам напоминают, что в городе развернуты три пункта вакцинации от COVID-19. Находятся они в поликлиниках ККДЦ на улицах Карла Маркса, Московской и Циолковского. В муниципалитетах области подготовлены девять пунктов на базе межрайонных центров.

Отметим, что запись на вакцинацию от коронавируса до сих пор открыта. Встать в очередь можно, зарегистрировавшись по единому номеру 122 (добавочная цифра 4). Прививку кировчане получат после того, как в область поступит очередная партия препарата. На данный момент на вакцинацию записались более тысячи жителей области.