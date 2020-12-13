В Котельничском районе столкнулись легковушка и грузовик: три человека погибли

В результате страшной аварии оба водителя, а также пассажир легковушки, погибли на месте. Фото: vk.com/gibdd43

В Котельничском районе произошло жуткое ДТП: легковушка столкнулась с грузовиком. В результате погибли три человека. Информацию передает областная ГИБДД.

Смертельная авария произошла сегодня, 13 декабря, около 11 часов. Грузовик «Рено» с полуприцепом и «Форд Си-Макс» столкнулись на 469 км федеральной автотрассы Кострома-Шарья-Киров-Пермь. По предварительным данным ведомства, оба водителя, а также пассажир иномарки, погибли на месте еще до приезда скорой помощи.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники полиции, на трассе осуществляют регулировочные действия. Движение по автодороге частично ограничено. По факту ДТП начали проверку, уточняются причины и обстоятельства аварии.