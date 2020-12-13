В Кирове второй день ищут 69-летнюю пенсионерку с возможной потерей памяти

Пенсионерка уже двое суток не возвращалась домой. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В Кирове двое суток разыскивают 69-летнюю пенсионерку. 11 декабря Наталья Пересторонина вышла из своего дома около 14 часов и не вернулась обратно. С тех пор информации о ее местонахождении нет.

Информацию о пропаже пожилой женщины опубликовала группа поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». «Большая просьба ко всем: посмотрите во дворе, в подъезде, на улице. Может быть именно ВЫ увидите Наталью Павловну!» - пишут администраторы паблика.

Приметы пенсионерки: рост 158 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы с сединой, прическа «каре», серые глаза. На момент ухода из дома женщина была одета в темно-зеленую куртку с белым мехом на капюшоне, темно-синие джинсы и короткие серые сапоги. По информации добровольцев, у Натальи Павловны возможна потеря памяти.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить об этом по номерам: 88007005452 или 112.