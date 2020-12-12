Коронавирус в Кировской области: где можно записаться на прививку и получить информацию о госпитализированных родственниках

По номеру 122 можно записаться на вакцинацию, узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 7 по 12 декабря на прививки от коронавируса записали уже 1092 жителя Кировской области. Хотя желающих, позвонивших на номер 122 (добавочный 4), было гораздо больше. Напомним, что вакцинацию могут пройти только те, соответствует всем критериям.

Вакцина поступила в регион 11 декабря, и с 12 числа прививки уже начали делать в 12 пунктах Кировской области. Напомним, в первую очередь от коронавируса будут прививать работников медицинской, образовательной и социальной сферы.

Правительство региона напоминает жителям области, что по номеру 122 также можно узнать о мерах профилактики COVID-19 и связанных с этим ограничениях. А жители Кирова могут даже вызвать врача на дом.

Можно также позвонить на «горячую линию» по новой коронавирусной инфекции. По телефону 8-800-100-43-03 кировчанам ответят на вопросы по профилактике коронавируса, тестированию и проведению обследований, а также другую справочную информацию.

А о состоянии пациентов, проходящих лечение в инфекционных госпиталях, родственники могут узнать круглосуточно по единому справочному номеру 41-89-22. Единый call-центр организован на базе ведущего инфекционного госпиталя.