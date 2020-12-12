Статистика по COVID-19 в Кировской области: 4022 пациента в стационарах и 13822 человека лечатся дома

Бригады скорой медицинской помощи выезжали на 1 763 вызова. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 239 случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За этот же период выздоровели 670 жителей области.

В инфекционных госпиталях сейчас находятся 4022 жителя области, у 3522 из них поставлен диагноз «коронавирус», у 3349 человек болезнь осложняется пневмонией. Еще у 480 жителей области диагностировали пневмонию, но результаты теста по COVID-19 пока не поступили.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 116 пациентов с коронавирусом, 24 из них - на ИВЛ.

В домашних условиях проходят лечение 13822 пациента.

За прошедшие сутки в лабораториях региона сделали 5855 исследований на COVID-19. На КТ обследовали 812 жителей региона.

За минувшие сутки в инфекционном стационаре скончался еще один пациент с COVID-19. По статистике сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерли 209 (+1) человек. Коэффициент смертности от коронавируса в Кировской области - 1,01% (средний по России - 1,77%).

Напомним, что в Кировской области с 1 декабря создан единый короткий номер справочной службы по COVID-19 - 122. По нему можно также записаться на вакцинацию от коронавируса. Звонок - бесплатный как с мобильного, так и стационарного телефона.

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