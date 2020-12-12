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В 2021 году в Кировской области объемы ТКО будут считать по новым нормативам

А с перевозчиками будут рассчитываться по массе вывезенных отходов
Алина Сашина
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Как отметил заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев, нормативы для жителей немного увеличились, правда это не повлияет на тариф.

Как отметил заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев, нормативы для жителей немного увеличились, правда это не повлияет на тариф.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2021 года в нашем регионе систему обращения с твердыми коммунальными отходами ждет ряд изменений. В частности, будет другой подход к учету количества собираемых отходов и нормативам накопления.

Как отметил заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев, нормативы для жителей немного увеличились, правда это не повлияет на тариф. А для предприятий они менялись по-разному: для каких-то отраслей норматив увеличился, для других - снизился.

С 1 января с перевозчиками рассчитываться за массу вывезенных отходов, а не за количество контейнеров, установленных на площадках.

- Масса вывезенных отходов будет фиксироваться на пунктах весового контроля на полигонах, - подчеркнула Тимур Абашев. - Это обеспечит достоверность и прозрачность количества транспортируемых отходов, сделает невозможным завышение объемов отходов, предъявляемых к оплате перевозчиками. Новая система позволит решить проблему переполнения контейнерных площадок. Такой подход даст управляющим компаниям и органам местного самоуправления самостоятельно определять необходимое количество контейнеров для установки на площадках.

До конца текущего года также должны утвердить новую схему размещения отходов. Подробную информацию о ней можно посмотреть на сайте министерства охраны окружающей среды.