В 2021 году в Кировской области объемы ТКО будут считать по новым нормативам

Как отметил заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев, нормативы для жителей немного увеличились, правда это не повлияет на тариф. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 января 2021 года в нашем регионе систему обращения с твердыми коммунальными отходами ждет ряд изменений. В частности, будет другой подход к учету количества собираемых отходов и нормативам накопления.

Как отметил заместитель министра охраны окружающей среды Тимур Абашев, нормативы для жителей немного увеличились, правда это не повлияет на тариф. А для предприятий они менялись по-разному: для каких-то отраслей норматив увеличился, для других - снизился.

С 1 января с перевозчиками рассчитываться за массу вывезенных отходов, а не за количество контейнеров, установленных на площадках.

- Масса вывезенных отходов будет фиксироваться на пунктах весового контроля на полигонах, - подчеркнула Тимур Абашев. - Это обеспечит достоверность и прозрачность количества транспортируемых отходов, сделает невозможным завышение объемов отходов, предъявляемых к оплате перевозчиками. Новая система позволит решить проблему переполнения контейнерных площадок. Такой подход даст управляющим компаниям и органам местного самоуправления самостоятельно определять необходимое количество контейнеров для установки на площадках.

До конца текущего года также должны утвердить новую схему размещения отходов. Подробную информацию о ней можно посмотреть на сайте министерства охраны окружающей среды.