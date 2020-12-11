В Кирове школьный автобус с семью детьми врезался в забор дома

Автобус въехал в опору уличного освещения, а после - в забор жилого дома. Фото: vk.com/gibdd43

Авария произошла 11 декабря в 07.40 в деревне Пестово. Как сообщает единая дежурная диспетчерская служба Кирова, во время пути водитель школьного автобуса почувствовал себя плохо. Возможно, на краткий миг из-за этого он потерял управление.

«Пазик» с семью детьми въехал в фонарный столб, а после - в забор жилого дома. В результате 58-летний мужчина, управлявший автобусом, получил травмы - не тяжелые, к счастью. Госпитализировать его не пришлось.

Никто из ребят не пострадал. По информации департамента образования, взрослые самостоятельно доставили детей в школу поселка Костино. Водителю же оказали помощь прибывшие на место ДТП врачи скорой помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.