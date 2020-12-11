В Кировской области в автомобильной аварии погибли два человека

Машина смогла остановиться только после столкновения с сосной. Фото: vk.com/gibdd43

Между деревней Дамаскино и Кокуевка произошла смертельная автомобильная авария. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Авария произошла в четверг днем, 10 декабря, на трассе в Кильмезском районе. По предварительной информации, 62-летний водитель «семерки» потерял управление над отечественной легковушкой. Автомобиль выбросило с дороги и несколько раз перевернуло. Машина смогла остановиться только после столкновения с сосной.

В результате аварии погибли два человека: водитель автомобиля и его 68-летняя пассажирка.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 3 получили травмы.