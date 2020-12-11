В Кировскую область до конца года поступят 42 автомобиля скорой помощи

Автомобили должны поступить в регионы до конца года. Фото: kirovreg.ru
Премьер министр РФ Михаил Мишустин поручил увеличить парк автомобилей скорой помощи в регионах. На эти цели будет направлено почти 600 миллионов рублей из федерального бюджета. Согласно распоряжению, Кировская область дополнительно закупит 42 машины отечественного производства.
Михаил Владимирович отметил, что все автомобили должны поступить в регионы до конца года. Премьер министр также подчеркнул, что вся система здравоохранения, включая службы скорой медицинской помощи, испытывает повышенную нагрузку.
Напомним, что ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что сейчас в регионах не хватает порядка 2,7 тысячи машин скорой помощи.
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