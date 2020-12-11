«Сплошные проверки» автомобилистов пройдут в трех районах Кирова

Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Фото: Алексей ФОКИН

В Госавтоинпекции рассказали, где пройдут «сплошные проверки». Рейды состоятся в трех районах города - Первомайском, Нововятском и Октябрьском. Главная цель - выявить водителей, которые решили сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

«Сплошные проверки» пройдут в течение трех дней - с 11 по 13 декабря текущего года. Особое внимание полицейские будут уделять пригородным дорогам и въездам-выездам из Кирова. Традиционно вместе с сотрудниками ГИБДД на дороги выедут активисты движения «Ночной патруль» и представители добровольных дружин.

ГИБДД по Кировской области напоминает, что нетрезвым водителям грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав сроком до двух лет. А за повторное нарушение предусмотрена и уголовная ответственность.