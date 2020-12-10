Кировчане собирают новогодние подарки для детей из детдомов и малообеспеченных семей

Кировчан призывают подарить детям радость на Новый год. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчан приглашают поучаствовать в благотворительной акции «Подари детям радость». Как сообщает пресс-служба горадминистрации, такое мероприятие традиционно проводится в преддверии Нового года.

Цель акции - порадовать детей из детдомов и школ-интернатов, многодетных, приемных и малообеспеченных семей, а также ребят с ограниченными возможностями здоровья. Для них собираются сладости, книги, игрушки и развивающие игры.

Кировское отделение Российского детского фонда будет собирать подарки от неравнодушных жителей региона до конца новогодних праздников. Поучаствовать в благотворительном мероприятии может любой желающий. Подарки можно принести в отделение фонда по адресу: улица Труда, дом 57.