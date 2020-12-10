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В Кирове ищут подрядчика для разработки проекта реставрации «Театра на Спасской»

На это дело областное правительство выделит более восьми миллионов рублей
Софья Михерская
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За проект реставрации многолетнего здания подрядчику предлагают восемь миллионов рублей. Фото: «Театр на Спасской»

За проект реставрации многолетнего здания подрядчику предлагают восемь миллионов рублей. Фото: «Театр на Спасской»

Кировский «Театр на Спасской» собираются обновить. На сайте госзакупок появился аукцион по поиску подрядчика, который должен разработать проект реставрации здания. Начальная стоимость контракта составляет 8 млн 130 тысяч рублей, и выделит их правительство региона.

Согласно документации, подрядчик за эти деньги должен будет разработать решения по усилению фундамента и стен здания, полного ремонта входной группы южного фасада, приямков и отмостки театра, замены всех деревянных окон, а также главных входных дверей. Помимо того, реставрации подлежат системы отопления, вентиляции, водоснабжения и пожарного водопровода. И, конечно же, в здании проведут «косметический» ремонт - восстановление штукатурного слоя фасадов, декоративная облицовка карнизов и окраска остальных элементов.

Итоги конкурса по поиску подрядчика подведут 30 декабря 2020 года. В течение 11 месяцев с момента подписания договора организация, которая выиграет аукцион, должна будет провести все указанные работы.