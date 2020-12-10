В Кирове может появиться памятник Александру Невскому

Установку памятника Александру Невскому хотят приурочить к празднованию 800-летия со дня его рождения в 2021 году. Фото: pixabay.com

В среду, 9 декабря 2020 года, Епархиальный совет Вятской Епархии обсудил вопрос об установке в Кирове памятника святому благоверному князю Александру Невскому. Такую идея возникла в связи с празднованием в 2021 году 800-летия со дня его рождения. Монумент предлагают установить на площади перед областной филармонией.

На заседании Епархиального совета отметили, что Александр Невский является одним из национальных символов России. Такое мнение высказали жители нашей страны во время проведения всероссийского опроса.

Как сообщает пресс-служба Вятской Епархии, члены совета решили обратиться с предложением об установке монумента к губернатору региона Игорю Васильеву и главе города Кирова Елене Ковалевой. Решение представителей власти, по мнению священнослужителей, покажет «их отношение к историческому, культурному и духовному наследию нашего государства и нашего народа».