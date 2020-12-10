В Кировской области грузовик насмерть сбил девочку на пешеходном переходе

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия связаться с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Яранский». Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области под колесами автомобиля «Скания» погибла 12-летняя девочка. Авария произошла 9 декабря в 17 часов 55 минут в Яранском районе на 175-ом км федеральной автодороги «Вятка».

Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, 38-летний водитель грузового автомобиля сбил девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. В отношении водителя автомобиля «Скания» возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 УК РФ.

Госавтоинспекция просит очевидцев происшествия связаться с сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Яранский» по телефонам: 8 (83367) 6-84-20, 8-999-361-10-50 или 02.

Всего за прошедшие сутки, 9 декабря, на территории Кировской области произошло 3 ДТП, в которых 1 человек погиб и 3 получили травмы.

Госавтоинспекция Кировской области напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными на дороге, заранее снижать скорость при проезде пешеходных переходов и перекрестков. Пешеходам также не стоит забывать о безопасности. Прежде чем перейти дорогу по пешеходному переходу нужно убедиться, что водитель вас видит, остановился и пропускает.