В Кирове 17-летний подросток ограбил своего ровесника

Подросток силой отобрал банковскую карту у знакомого и скрылся. Фото: pixabay.com

В Кирове подросток избил и ограбил своего знакомого. Как сообщает региональный Следком, сейчас на хулигана заведено уголовное дело за грабеж с применением насилия.

Инцидент произошел в один из вечеров в конце ноября. 17-летний подросток решил обогатиться самым легким путем и обратился за этим делом к своему знакомому ровеснику, потребовав у него банковскую карту. Паренек, естественно, ответил отказом, на что юный грабитель ударил того в лоб собственной головой, а после забрал искомое и сбежал.

Пострадавший обратился в полицию, и за хулиганом вскоре пришли. Банковская карта к тому времени уже опустела - деньги он потратил по своему усмотрению. Сейчас расследование уголовного дела, заведенного на юношу, продолжается. Подростку грозит до семи лет лишения свободы.