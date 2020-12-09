В Кирове молодого человека поймали на продаже поддельных денег

Купюры, которые продавал кировчанин, оказались поддельными. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове молодой человек продавал фальшивые деньги. Подробности сообщило областное УМВД.

На днях полиция задержала 28-летнего кировчанина как раз в тот момент, когда он пытался сбыть купюры. Как выяснилось, он продавал две банкноты в пять тысяч рублей, причем каждая стоила в два раза дешевле номинала. Эти самые деньги, подозрительно похожие на подделку, у него изъяли. Впоследствии экспертиза показала, что купюры действительно были фальшивыми.

На кировчанина завели уголовное дело за сбыт поддельных денег. По данной статье предприимчивому молодому человеку грозит до восьми лет тюрьмы со штрафом в миллион рублей. Сейчас же он находится под стражей, пока полиция устанавливает причастность мужчины к другим похожим преступлениям.