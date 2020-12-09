В Кирово-Чепецком районе вновь закроют железнодорожный переезд между деревнями Чуваши и Конып

Пропуск спецтранспорта будет организован в оперативном режиме. Фото: Иван ПРОХОРОВ

Жители Кирово-Чепецкого района могут столкнуться с трудностями при пересечении железнодорожного переезда между деревнями Чуваши и Конып. Движение автотранспорта по нему вновь собираются ограничить. На этот раз переезд будет закрыт в четверг.

В пресс-службе ГЖД сообщили, что на участке планируют провести работы по выправке железнодорожного пути с применением тяжелой техники. В связи с чем переезд закроют для транспорта 10 декабря с 11.00 до 17.00. Отметим, что машины спецслужб будут пропускать в оперативном режиме.

Горьковская железная дорога просит автомобилистов учесть эту информацию при планировании поездок и с пониманием отнестись к временным неудобствам.