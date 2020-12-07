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В Кирове появятся пять новых светофоров со встроенными видеокамерами

Общая стоимость контракта составила около 15 миллионов рублей
Алена Михайлова
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Установить новые светофоры должны не позднее 20 декабря.

Установить новые светофоры должны не позднее 20 декабря.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На кировских улицах заменят пять светофоров, пришедших в негодность. Как сообщила пресс-служба горадминистрации, выбрали их по принципу отзывов со стороны работников ГИБДД и водителей.

Больше всего нареканий вызвали светофоры на следующих перекрестках:

- ул. К. Маркса - ул. Воровского;

- ул. Горького - ул. Воровского;

- ул. Ленина - ул. Красноармейская;

- ул. Ленина - ул. Преображенская;

- ул. Упита - ул. Московская - пр-т Строителей.

Именно в этих местах появятся новенькие светофоры. Стоит заметить, что последний объект «полностью выработал свой ресурс». В солнечные дни различить цвета было попросту невозможно, и водители передвигались в этом месте едва ли не по наитию.

Подрядчик уже приступил к работам. Сейчас на этих перекрестках прокладывают кабельные линии, на трех объектах бетонируют фундамент опор, которые скоро поступят с завода-изготовителя. После уже начнется монтаж самого оборудования.

Как сообщает горадминистрация, у новых светофоров будут встроенные видеокамеры и обратный отсчет времени. Стоимость контракта составила около 15 миллионов рублей. Установить все пять объектов должны не позднее 20 декабря.