В Кирове молодой человек ворвался в магазин с ножом

Молодой человек вел себя неадекватно, а в ответ на замечание продавщицы достал нож. Фото: Иван ВИСЛОВ

В кировском магазине задержали неадекватного покупателя с ножом. Подробности сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии.

Инцидент произошел 6 декабря совсем ранним утром - около 4 часов. Сигнал «тревога» поступил из магазина по улице Пионерской. Росгвардейцев, прибывших по нему, в торговом зале ожидали сотрудник точки и некий молодой человек.

По рассказу продавщицы, последний и стал причиной конфликта. Молодой человек, зашедший в магазин, сходу стал изъясняться нецензурно и вообще вести себя агрессивно, а в ответ на сделанное замечание выхватил нож. Тогда-то женщина и нажала на кнопку сигнализации.

При мужчине и впрямь обнаружили нож, который изъял приехавший в магазин участковый. Самого же хулигана росгвардейцы передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.