В Кирове инспекторам ПДН пришлось забрать ребенка из семьи и отправить в больницу

Малыш помещен в детскую областную больницу. Фото: medkirov.ru

В комиссии по делам несовершеннолетних рассказали об итогах рейдов в Ленинском районе города, которые прошли в ноябре текущего года. Всего в ходе мероприятий специалисты проверили 33 семьи. Итогом одного из таких рейдов стало решение о помещении ребенка в детскую областную больницу.

В пресс-службе городской мэрии сообщили, что в семье нарушались права ребенка. Сейчас в отношении матери несовершеннолетнего проводится поверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Кроме того, женщине выдано направление для консультации в наркологический диспансер.