Премьеру постановки Кировского театра кукол смогут увидеть все россияне

Спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке» вошел в число 40 наиболее значимых событий 2020 года. Фото: предоставлено театром кукол

Премьера спектакля «Сказка о рыбаке и рыбке» кировского театра кукол пройдет во всероссийском масштабе. Сегодня, 2 декабря, в 18.00 постановку покажут на федеральной платформе Культура.РФ.

Для организации онлайн-трансляций на этом портале в результате конкурсного отбора определили 40 наиболее значимых событий 2020 года. В число победителей вошел и спектакль Кировского театра кукол. Жители России увидят его премьеру в «прямом эфире».

- Наша пушкинская сказка попала в рейтинг самых актуальных событий культурной жизни России, - отметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. - Интерес к Кировскому театру кукол не случаен. В 2020 году театр стал обладателем премии правительства Российской Федерации за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.

СПРАВКА «КП»

На гуманитарном просветительском портале Культура.РФ можно посмотреть онлайн-трансляции культурных событий со всей страны. Здесь можно посетить выставку, концерт или экскурсию, не выходя из дома. Лучшие учреждения культуры на конкурсной основе получают возможность провести трансляцию в «прямом эфире».