В Кирове возле ЦУМа столкнулись две иномарки

Автомобильная авария произошла во вторник утром напротив дома № 139 на Октябрьском проспекте. Фото: vk.com/gibdd43

В Кирове возле торгового центра ЦУМ столкнулись две иномарки. Информацию о ДТП сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

Автомобильная авария произошла во вторник утром, 1 декабря, напротив дома № 139 на Октябрьском проспекте. По предварительным данным, 18-летний водитель малолитражки Daewoo Matiz на регулируемом перекрестке врезался в Hyundai Tucson.

В результате аварии травмы получил водитель Daewoo Matiz. Очевидцы сообщили, что юноша серьезно пострадал. До приезда бригады «скорой помощи» юноша лежал на дороге. В настоящее время он находится в больнице.