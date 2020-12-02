В автопарке Госавтоинспекции Кировской области появились 13 новых «Шкода Октавиа»

В 2020 году Госавтоинспекция Кировской области получила для дорожно-патрульной службы 66 автомобилей «Шкода Октавиа» и 28 - «УАЗ». Фото: kirovreg.ru

Во вторник, 1 декабря, автопарк подразделений ГИБДД Кировской области пополнили 13 патрульных автомобилей «Шкода Октавиа». Новые машины отправятся в Верхнекамский, Зуевский, Кильмезский, Котельничский, Мурашинский, Омутнинский, Оричевский, Слободской, Советский, Уржумский и Юрьянский районы.

Автомобили «Шкода Октавиа» закуплены в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В торжественной церемонии передачи ключей сотрудникам Госавтоинспекции приняли участие председатель правительства Кировской области Александр Чурин, начальник УМВД России по Кировской области генерал-майор полиции Константин Селянин и руководитель региональной Госавтоинспекции полковник полиции Александр Власов.

Отметим, что в текущем году в рамках дорожного нацпроекта подразделения ГИБДД Кировской области получили для дорожно-патрульной службы 66 автомобилей «Шкода Октавиа» и 28 - «УАЗ». Во всех машинах есть медицинская укладка для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП и установлены громкоговорители, радиостанции, видеорегистраторы.