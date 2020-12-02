Кировскую компанию подозревают в причинении ущерба почве на 18 млн рублей

Компания незаконно сняла плодородный слой почвы в Оричевском районе. Фото: pixabay.com
На кировскую компанию завели уголовное дело из-за причинения ущерба почве суммой в 18 млн рублей. Как уточнили в региональном следкоме, в 2018 году организация, обслуживающая гидротехнические сооружения, и администрация Гарского сельского поселения заключили договор бартера. Согласно документам компания обязалась очистить и расширить противопожарный водоем в поселке Зенгино Оричевского района.
С 2018 по 2020 годы представитель компании организовал на участке работы. Под его руководством на месте сняли и переместили плодородный слой почвы.
Однако выяснилось, что компания перед началом работ не получила разрешение на их проведение. В итоге, почве причинили ущерб на сумму более 18 млн рублей.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635