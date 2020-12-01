Новым ГФИ Кировской области назначен Григорий Житенев

Григорий Житенев с 2013 года возглавлял управление СК в Кировской области. Фото: kirov.sledcom.ru

Во вторник, 1 декабря, в региональном правительстве представили нового главного федерального инспектора (ГФИ) по Кировской области. Им стал Григорий Житенев, который заменил на этой должности Владимира Климова. Ранее Владимир Владимирович рассказал местным изданиям, что уже пересидел обычный для ротации на такой должности срок.

Про нового ГФИ Григория Житенева известно, что он ранее возглавлял Следственный комитет по Кировской области.

СПРАВКА «КП»

Григорий Житенев родился в 1972 в городе Пенза. Окончил Саратовскую государственную академию права. Начинал карьеру в прокуратуре Пензенской области следователем. С 2007 по 2012 год занимал должность замглавы управления СК по Пензенской области. С 2013 года возглавлял управление СК в Кировской области, затем в октябре 2016 года руководил следственным управленим в Башкирии. А в 2018 году возглавил третье следственное управление ГСУ СК РФ.

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