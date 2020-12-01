В 2020 году на железной дороге в Кировской области погиб ребенок

В Кировской области снижается количество случаев травмирования граждан на железнодорожных путях. Фото: kirov.dzvr.ru

Сотрудники кировского региона ГЖД подготовили статистику случаев травмирования граждан на железнодорожных путях.

С января по ноябрь текущего года на ж/д пострадал 21 человек. Из них 14 погибли (за аналогичный период 2019 года - 17). Среди пострадавших были и двое детей, один из них погиб. В 2019 году травмы получили три подростка.

В целом в Кировской области снижается количество случаев травмирования граждан на железнодорожных путях. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года их число сократилось на 8,7%.

ГЖД призывает граждан быть бдительными вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдать правила поведения на станциях, путях и платформах.