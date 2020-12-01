Доходы населения Кировской области составили 258 млрд рублей

Потребительские расходы составили 208,8 млрд рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

За девять месяцев текущего года денежные доходы населения Кировской области сложились в сумме 258,2 млрд рублей, а в расчете на душу населения - 22730 рублей в среднем за месяц. Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года увеличился на 0,7%. Основной источник доходов - трудовая деятельность и различные социальные выплаты.

По данным Кировстата, в основном жители региона тратили деньги на покупку товаров и оплату услуг (85,5%) и оплату обязательных платежей и взносов (13,7%).

Потребительские расходы за 9 месяцев 2020 года. Фото: kirovstat.gks.ru

В целом потребительские расходы за 9 месяцев 2020 года составили 208,8 млрд рублей, а на обязательные платежи потрачено 33,3 млрд рублей.

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