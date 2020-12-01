В Кирово-Чепецке завершились поиски без вести пропавшего мальчика

Школьник ушел из дома днем и пропал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В местный отдел полиции Кирово-Чепецка с заявлением о пропаже ребенка обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее сын не выходил на связь с двух часов дня до позднего вечера.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, приметы 10-летнего мальчика оперативно передали всем нарядам, которые находились на маршрутах патрулирования. В итоге школьника удалось найти. Спустя 45 минут росгвардейцы заметили мальчика на улице 60 лет Октября.

В итоге, ребенка передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних, а затем обеспокоенной матери.

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