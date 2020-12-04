Семь кировских авторов вышли в финал конкурса «Венец поэзии - 2020»

По итогам конкурса редакцией альманаха «Венец поэзии» будет издан сборник стихов. Фото: admkirov.ru

Поволжский литературный конкурс «Венец поэзии-2020» завершился, но имена победителей будут названы на торжественной церемонии награждения, которая в связи с пандемией перенесена на 2021 год.

В межрегиональном конкурсе «Венец поэзии - 2020» приняли участие 38 авторов из Кирова и районов области, представив на суд жюри 125 поэтических произведений. По итогам конкурса редакцией альманаха «Венец поэзии» будет издан сборник стихов, куда войдут произведения 23 финалистов из Саратовской, Ульяновской, Кировской, Пензенской, Волгоградской областей, Чувашской Республики, Удмуртской Республики, Республики Мордовии.

Конкурс был инициирован редакцией альманаха «Венец поэзии» (г. Ульяновск) при поддержке Ассоциации городов Поволжья и Российского союза писателей.

За возможность стать участником конкурса боролись 294 автора из 63 городов. Из Кировской области отборочный этап прошли 72 произведения.

Работы участников конкурса оценивались в пяти номинациях: «Гений места», «Счастье есть!», «Энергия жизни», «Предчувствие любви», «Перекрестки судьбы». По итогам заключительного этапа литературного состязания финалистами стали Татьяна Зыкова, Лариса Колегова, Лариса Крюкова, Евгений Павлов, Виталий Подлевских, Антон Смердов, Екатерина Трефилова.

Главный редактор альманаха «Венец поэзии» Алексей Морозов отметил активность кировских поэтов, слаженную работу управления культуры администрации Кирова, региональных писательских организаций, учреждений городской централизованной библиотечной системы.