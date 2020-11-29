В Омутнинске появится бульвар за 9,3 миллиона рублей

Работы по благоустройству должны завершиться 1 сентября 2021 года. Фото: kirovreg.ru

В администрации Омутнинска сообщили, что 27 ноября был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Бульвар Металлургов». Подрядчиком стало ООО «Магнат». Сумма контракта составляет 9 миллионов 305 тысяч рублей.

Согласно документации, подрядчик должен будет обустроить пешеходную зону с помощью тротуарной плитки серого и красного цвета, а также установить скамейки, урны, стойку с QR-кодами.

- Благоустройство общественной территории «Бульвар Металлургов» в 2021 было определено в ходе рейтингового голосования, проведенного в 2020, - рассказали в администрации.

Работы по благоустройству должны завершиться 1 сентября 2021 года.

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