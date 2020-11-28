Жители Кирова высказали свое мнение о том, что хотят видеть в Гагаринском парке

Участники дискуссии высказали разные мнения по поводу создания в парке зон различных активностей. Фото: admkirov.ru

Вечером 26 ноября разработчики проекта благоустройства парка имени Ю.А. Гагарина встретились с жителями этого микрорайона, представителями образовательных и общественных организаций, депутатами, которые высказали свое мнение об изменениях на этой общественной площадке.

Напомним, проектная группа в сценарном зонировании выделила 6 основных направлений:

- центральная аллея,

- прогулочная зона,

- ярмарочная зона,

- зона отдыха с детьми,

- спортивная зона,

- зона выгула собак.

На каждой площадке авторы проекта предложили свое наполнение: игровые городки, спортивные площадки (скейт-парк, памп-трек, воркаут, полоса препятствий, беговые дорожки и пр.), беседки, аттракционы, прогулочные маршруты. Разработчики концепции отметили, что они учли пожелания кировчан, высказанные в процессе создания проекта.Однако пришедшие 26 ноября на встречу с авторами проекта горожане не согласились с некоторыми предложениями. Так, многим горожанам не пришлась по душе идея размещения ярмарочной зоны в парке. По их мнению, вокруг парка достаточно торговых точек, кафе, и создавать на площади парка фудкорты или сувенирные бутики не стоит.

Разные мнения участники дискуссии высказали и по поводу создания в парке активностей: мамы с маленькими детьми, пожилые люди хотят видеть больше красивых природных уголков и пешеходных маршрутов. А родители детей постарше попросили зону аттракционов расширить.

- Мнения у всех разные, каждому хотелось бы, чтобы парк соответствовал его потребностям и ожиданиям, и это правильно, - подчеркнул ректор Вятского государственного университета Валентин Пугач. - В том и состоит задача проектной группы, чтобы найти компромисс и удовлетворить запросы разных групп населения, представителей разных поколений.

Но мнения всех участников встречи сошлись на идее создания в парке исторической зоны. Авторы проекта предложили разместить здесь памятник Александро-Невскому собору и сведения об истории места, на котором находится парк. Кстати, в 2021 году будет отмечаться 800-летие князя Александра Невского.

Жители Кирова также высказали пожелание предусмотреть в парке как можно больше возможностей для зимнего отдыха, поскольку в нашем регионе холодный сезон длится практически полгода.

Как заверили разработчики концепции, замечания участников обсуждений будут учтены максимально, в ближайшее время проектная группа внесет коррективы и представит обновленный проект.

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